Liverpool rend un vibrant hommage à Diogo Jota lors de son premier match de la saison

Dix jours après la disparition tragique de Diogo Jota, son club de Liverpool retrouvait les terrains ce dimanche pour un premier match amical contre Preston North End. L’occasion pour les supporters des Reds (et tous les autres présents à Deepdale) de rendre un magnifique hommage à l’attaquant portugais. Une minute de silence a ainsi été observée avant la rencontre, tandis que Ben Whiteman, le capitaine de l’équipe hôte, a déposé une gerbe de fleurs devant le kop des fans de Liverpool, lequel a entonné « You’ll Never Walk Alone ».

We’ll never forget you ❤️ pic.twitter.com/IWpvPg9yuR — Liverpool FC (@LFC) July 13, 2025

Les hommes d’Arne Slot retrouveront Anfield le 4 août prochain pour une double rencontre, toujours amicale, face à l’Athletic. Un moment qui s’annonce forcément poignant avec de nombreux hommages pour celui dont le n°20 a été retiré par le club.

Liverpool a prévu de nombreux hommages à Diogo Jota dimanche