Ces joueurs sont chauds pour la meilleure idée de carrière de Football Manager 2026

À chaque sortie de Football Manager, la question n’est jamais de savoir si on va replonger, mais comment on va ruiner nos nuits.

Partir d’un club paumé de D7 anglaise pour grimper jusqu’à la Premier League ? Se lancer dans une D2 kazakhe en rêvant d’Europe ? Le choix du concept, c’est toujours le casse-tête de novembre. Sauf que cette année, un homme semble avoir trouvé la recette miracle.

Ce mardi, le tweetos Arkunir (1,1 million d’abonnés au compteur) a balancé son projet sur X. Le principe ? Lancer une carrière sur Football Manager 2026 uniquement avec les joueurs qui répondront à son message. Un smiley, une candidature, un simple « Chaud ! » suffit pour être sélectionné.

Point à 19h : l’équipe commence à être PROPRE de fou https://t.co/nBxoZCDfsR pic.twitter.com/YdAHMXo6xj — Arkunir (@Arkunir) November 5, 2025

Le mercato du peuple

Et visiblement, les grandes jugadores ont répondu ! En moins de 24 heures, plusieurs dizaines de footeux ont postulé l’aventure, transformant le fil d’Arkunir en agence de recrutement 2.0.

Résultat : un effectif qui commence à avoir de la gueule. Brice Samba dans les buts, Lukeba et Niakhaté pour verrouiller derrière, Djaoui Cissé et Esteban Lepaul pour animer devant, et même deux habitués des grands soirs, Pogba et Mahrez, qui ont glissé un petit « présent coach » dans les commentaires.

Il ne reste plus qu’un crack brésilien ou alors un latéral géorgien !

Test comparatif : quel est le meilleur gardien du jeudi soir