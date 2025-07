Ces fans brésiliens ont trouvé la méthode infaillible pour déconcentrer Neymar

Une tactique comme une autre en somme.

Le Sport Recife a de la chance. Il peut compter sur des fans dévoués et surtout très imaginatifs. Samedi lors de la prochaine rencontre, le club brésilien sera confronté au Santos de Neymar. Les supporters ont bien compris qui était la menace principale et notamment Pedro Chianca, influenceur brésilien. Pour la rencontre, il a décidé d’imprimer un masque à l’effigie de l’ex du Ney, Bruna Marquezine, dans un but de déconcentrer le numéro 10.

« Nous sommes en contact avec des imprimeries »

En méforme depuis son retour au Brésil, Neymar n’aura peut-être pas besoin de ça pour réaliser un mauvais match. Mais peu importe pour l’influenceur qui a décidé de se faire plaisir pour aider son équipe en difficulté. « Nous sommes en contact avec les imprimeries pour obtenir des devis. Il y a même des supporters qui veulent sponsoriser le projet, se marre-t-il en expliquant son projet à Globo. J’ai essayé d’apporter un peu de légèreté pour que nous puissions plaisanter avec cette situation. » Plusieurs masques seront disponibles à l’entrée du stade avant la rencontre, pour permettre au plus grand nombre participer à la farce.

Ou au harcèlement, c’est selon.

