CAN : l'Algérie avec Atal et Bentaleb, mais sans Benrahma ni Delort

Les Fennecs au complet, ou presque.

L’Algérie a mis un peu de temps pour sortir sa liste pour la prochaine CAN, mais elle a fini par arriver ce vendredi soir. Premier point notable : il y aura six joueurs de Ligue 1 qui s’envoleront avec les Verts, à savoir Youcef Atal (Nice), Kévin Van Den Kerkhof (Metz), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Nice), Amine Gouiri (Rennes) et Adam Ounas (Lille). Sans oublier non plus les anciens pensionnaires du championnat de France, tels qu’Houssem Aouar ou Farès Chaïbi, qui disputeront leur première CAN. Du côté des oubliés, on peut penser à Andy Delort, qui était pourtant présent dans la liste élargie, Saïd Benrahma, Adem Zorgane ou bien Faouzi Ghoulam. Djamel Belmadi a tout de même rappelé deux anciens de la maison pour cet événement, avec Raïs M’Bolhi et Youcef Belaïli.

قائمة المنتخب الوطني الخاصة بكأس أمم إفريقيا كوتديفوار 2023 #DesertWarriors #123VivalAlgerie🇩🇿 pic.twitter.com/Z7x7aRkVsT — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) December 29, 2023

Et la pépite Mohamed Amoura sera aussi de la partie, pour notre plus grand plaisir visuel.

