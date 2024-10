L’association STOP Homophobie dépose une nouvelle plainte après des chants homophobes

Malgré les avertissements, des chants homophobes ont une nouvelle fois été entendus dans les stades de Ligue 1 ce week-end.

Particulièrement au stade Raymond-Kopa pendant Angers-Saint-Étienne et au Stade Vélodrome, lors du Classique. Alors STOP Homophobie est remonté au front. Trois semaines après avoir assuré déposer plainte contre DAZN, la LFP et Prime Vidéo, l’association a déposé une nouvelle plainte devant le procureur de la République de Paris et devant l’Arcom, pour injures et incitations à la haine homophobes contre la LFP et DAZN, qui avait confirmé qu’il « veillera à éliminer tous les chants à caractère discriminatoire » de ses replays.

La responsabilité par ricochet du diffuseur

Et pourtant…« Ces chants sont toujours diffusés par DAZN sur sa plateforme. Ces propos constituent les délits d’injures publiques et provocations publiques à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle », indique l’avocat de l’association dans un communiqué. « Dans la mesure où le directeur de publication de DAZN propose la rediffusion des matchs de football sur sa plateforme, celui-ci est responsable des injures et des provocations publiques à la haine ou à la violence homophobes du fait de la rediffusion des chants sur cette plateforme. »

En attendant, ce sujet est devenu une véritable affaire d’État et de nombreux politiciens ont proposé des solutions pour limiter ce genre d’incidents dans les stades. Gil Avérous et Bruno Retailleau étaient montés au front en proposant l’arrêt des matchs en cas de chants homophobes.

🚨Bonjour @LFPfr @BrunoRetailleau @GilAverous @DAZN_FR Nous vous signalons ce qui nous paraît clairement être un chant homophobe hier lors de #SCOASSE. Nous avons entendu votre volonté de fermeté et attendons qu’elle se traduise maintenant en actes. Quelles sont vos réactions ? pic.twitter.com/XkkrlWIlBd — Rouge Direct (@RougeDirect) October 27, 2024

