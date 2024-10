Trois associations de lutte contre l’homophobie portent plainte contre Prime Video, DAZN et la LFP

Dans les travées des stades de Ligue 1 (et ailleurs aussi), les noms d’oiseaux ne sont pas une exception. Les insultes homophobes aussi, malheureusement. Le chant « Oh Lyonnais bande de pédés ! Pour voir notre équipe gagner, on va tous vous enculer » entendu lors de Saint-Étienne-Lille début septembre, on aurait pu s’en passer. Ce lundi, la LFP, DAZN, Amazon Prime, bref, ceux qui détiennent ou détenaient récemment (pour le dernier nommé, qui a déjà deux plaintes sur le dos) les droits de la Ligue 1, sont dans de beaux draps.

Trois associations de lutte contre l’homophobie, Stop Homophobie, Mousse et Familles LGBT, viennent de porter plainte pour « injures et provocations à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle », annonce L’Équipe ce lundi.

La rediffusion des matchs en question

Les trois associations reprochent aux deux diffuseurs et à la Ligue de ne pas prendre les mesures nécessaires pour camoufler les chants homophobes lors de la rediffusion ou des résumés des matchs de Ligue 1. « Lorsque l’on diffuse un match en direct, on n’est pas responsable des propos. Or, en cas de rediffusion des matchs sur les plateformes Amazon Prime et DAZN, il y a une responsabilité du directeur de la publication pour la diffusion du contenu et des chants homophobes », argumente Me Étienne Deshoulières, avocat des trois associations. Les directeurs de publication de DAZN et de Prime Video risquent un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Même tarif pour la LFP.

[Communiqué] #actionjudiciaire ⚖️ Plainte contre la LFP, Amazon Prime et DAZN pour la diffusion de chants homophobes entendus lors des matchs de Ligue 1. Ces propos haineux, relayés à des millions de téléspectateurs, normalisent l'homophobie. Les diffuseurs et la LFP sont appelés… pic.twitter.com/8COjVyhuFl — STOP HOMOPHOBIE (@stop_homophobie) October 7, 2024

