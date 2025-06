L’UNFP apporte son soutien à Geremi, président du syndicat des joueurs camerounais

Un nouveau caillou dans la chaussure de Samuel Eto’o.

À la suite de la suspension pour cinq ans de Geremi Njitap (président du SYNAFOC, syndicat national des footballeurs camerounais) survenue après un incident dans le vestiaire des Lions indomptables lors de la CAN 2023, la FIFPRO (Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels) et l’UNFP (le syndicats des joueurs en France) ont décidé de lui apporter leur soutien. Les deux instances jugent que cette sanction est « injuste, politique » et « porte atteinte aux droits des footballeurs au Cameroun ». Mardi, la commission d’éthique de la FECAFOOT (Fédération camerounaise de football) avait justifié cette mise à l’écart dans un procès-verbal.

« Une suspension injuste »

Dans celui-ci, Njitap (ancien latéral du Real Madrid, de Chelsea et de Newcastle) et son secrétaire général Daniel Blaise Ngos sont accusés d’avoir « violé des règles de conduite générale du code d’éthique ». De son côté, le président de l’UNFP David Terrier pointe directement du doigt Samuel Eto’o, devenu membre du comité exécutif de la Confédération africaine : « Le but de la FECAFOOT, qui n’en est pas à son coup d’essai, est de priver les joueurs d’une représentation indépendante et c’est inacceptable. Le président de la fédération camerounaise aurait-il oublié qu’il a été footballeur et qu’il soutenait alors le SYNAFOC, la FIFPro Afrique et la FIFPro ? »

Sacré Samuel.