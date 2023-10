Caen et Auxerre se partagent les points

SM Caen 1-1 AJ Auxerre

Buts : Abdi (52e) pour les Malherbistes // Abdi (6e, CSC) pour les Icaunais.

Quel doublé d’Abdi !

Sans victoire depuis le 26 août, Caen voit sa mauvaise série se prolonger puisque les Normands ont été tenus en échec par Auxerre ce samedi à Michel-d’Ornano. A cause d’un homme, notamment… Avec un seul point sur les six dernières rencontres, les Caennais se doivent d’attaquer devant leur public. Ce que fait Alexandre Coeff en centrant vers Yoann Court, mais la tête de l’ancien Brestois est trop décroisée (5e). Dans la foulée, Ali Abdi cherche Anthony Mandréa tranquillement en retrait : il ne se comprend pas avec son gardien, et le ballon file aux fond des filets (0-1, 6e). Durant le restant de ce premier acte, les Bourguignons se montrent plus propres techniquement que les Normands malgré la justesse de Mathias Autret.

Une supériorité imagée par l’occasion de Florian Ayé issue d’une superbe action collective, mais arrêtée par Mandréa (16e). Après sa bévue du début de match, Ali Abdi se rattrape dès l’entame de cette seconde mi-temps : après un coup franc d’Autret contré, Court centre en seconde chance et trouve Abdi qui effleure le ballon du pied pour égaliser (1-1, 52e). L’AJA recule, mais finit par répondre avec une percée d’Ousmane Camara repoussée par Mandréa et dont ne profite pas Raveloson avec un ballon au-dessus de la cage (68e). Malgré des opportunités pour Colin Dagba ou Jubal (90+2e), personne pour prendre l’avantage sur l’autre sous le crachin normand et Caen étire sa série à sept matchs sans succès.

Furlan n’a même pas fait de doigts aux Auxerrois…

SM Caen (4-2-3-1) : Mandréa – Coeff, Ntim, Thomas, Abdi – Daubini, Traoré (Bolumbu, 79e) – Court (Hafid, 66e), Autret (Mbock, 79e), Kyeremeh – Mendy (Le Bihan, 56e). Entraîneur : Jean-Marc Furlan.

AJ Auxerre (4-2-3-1) : Léon – Joly (Dagba, 80e), Jubal, Pellenard, Akpa – Diousse (Owusu, 75e), Raveloson – Perrin, Hein, Onaiwu (Sinayoko, 63e) – Ayé (Camara, 63e). Entraîneur : Christophe Pélissier.

Pronostic Caen Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2