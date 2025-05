Ça ne passera pas pour Pavard

L’espoir n’aura pas duré.

Absent lors de la demi-finale aller entre l’Inter et le Barça, Benjamin Pavard ne sera pas non plus de la manche retour. Présent à l’entraînement des Nerazzurri lundi soir, aux côtés du capitaine Lautaro Martínez qui devrait quant à lui bel et bien tenir sa place, le Français n’est toujours pas rétabli d’un problème à la cheville et doit ainsi renoncer au football plaisir. Le journaliste de Sky Italia Matteo Barzaghi a ainsi indiqué que le défenseur champion du monde avait quitté le « ritiro » (la mise au vert) de l’Inter et qu’il n’était plus en course pour faire partie du groupe interiste.

News Pavard. Il francese lascia il ritiro. Non si sente ancora a posto dopo il problema alla caviglia. @SkySport @APaventi — Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) May 5, 2025

Aperçu en train de discuter avec Simone Inzaghi, l’ancien Bavarois comptera donc sur ses coéquipiers pour espérer disputer une deuxième finale de Ligue des champions, après 2020 avec le Bayern. Dommage quand on sait sa capacité à marquer des très jolis buts, ce qui avait été le thème du match aller.

Décidément, c’est la poisse pour les défenseurs français cette demie.

En direct : Inter-Barcelone (0-0)