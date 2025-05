Qui pour remplacer Jules Koundé ?

→ Héctor Fort

Avec la blessure de Jules Koundé, il est donc désormais le seul arrière droit de métier au sein de l’effectif barcelonais. Titulaire ce samedi lors de la victoire des Blaugrana à Valladolid (1-2), le pur produit de la Masia a signé une prestation réussie. Mais à 18 ans, et avec seulement 26 matchs chez les professionnels (comment faire plus quand le numéro un était sur une série de 104 matchs consécutifs jusqu’en avril dernier ?), il est peut-être encore un peu tendre pour que Hansi Flick lui fasse confiance à l’occasion d’une demi-finale retour de Ligue des champions. À l’extérieur, qui plus est. L’aligner d’entrée serait un véritable pari, mais qui pourrait s’avérer gagnant s’il se révèle être fait du même bois que Lamine Yamal ou Pau Cubarsí.

→ Ronald Araújo

Blessé à l’ischio toute la première partie de saison, Ronald Araújo regagne peu à peu sa place en défense. Pas titulaire mercredi dernier contre l’Inter, le défenseur uruguayen était entré à la mi-temps à la place de Gerard Martín alors que la défense catalane était en difficulté face aux attaques nerazzurri. Grand et puissant, il reste encore assez rapide pour dépanner dans le couloir droit, même si son manque d’explosivité pourrait le faire souffrir. En même temps, compliqué de remplacer le meilleur joueur du monde à ce poste.

→ Eric García

C’est lui qui a remplacé Jules Koundé lorsque le Français est sorti blessé à la mi-temps face à l’Inter. L’ancien de Manchester City, plutôt défenseur central que latéral, semble être le remplaçant naturel du Français puisqu’il allie polyvalence et expérience à cette altitude. Ça reste un choix assez peu sexy, donc pas très Barça, donc on vote contre.

→ Ramzy de Caunes

Demi-frère d’Eric Garcia, Ramzy de Caunes est arrivé récemment au FC Barcelone. Il ne compte toujours pas la moindre apparition sous le maillot catalan, mais il paraît qu’il fait bien marrer ses coéquipiers à l’entraînement. Il peut faire dégoupiller n’importe quel adversaire grâce à sa gouaille d’exception. En revanche, il semblerait qu’il a un peu plus de mal au marquage.

→ Ona Batlle

Latérale titulaire chez les féminines, Ona Batlle est peut-être la meilleure option pour Hansi Flick. Habituée à tout écraser en championnat et en Ligue des champions, où elle est déjà qualifiée pour la finale, elle pourrait aider ses copains garçons à faire au moins aussi bien que les filles.

→ Martín Gerard

Gerard Martín est à gauche, donc si on l’appelle Martín Gerard, il peut passer à droite, non ? Et même comme ça, il continuerait de faire tache au sein de l’effectif hyper technique du Barça.

→ Maxime de Koh-Lanta

Il a remplacé le remplaçant, Adrien, la semaine dernière, donc on sait qu’il est ouvert pour entrer en jeu à tout moment. Face à sa grosse tignasse et à sa musculature impressionnante, on souhaite bon courage à Federico Dimarco, qui va complexer sur sa calvitie, et sur son manque de cardio. Heureusement pour Marc Cucurella que Maxime a décidé de s’orienter vers la pêche de la truite plutôt que vers le ballon rond, sinon il aurait dû se couper les cheveux.

→ Jordan Bardella

Grosse capacité de récupération, remplaçant naturel et d’ailleurs pas insensible au concept de « grand remplacement », et si Jordan Bardella était le remplaçant idéal ? Ses dents qui rayent la pelouse pourraient également impressionner les Lombards, et enquiquiner le jardinier de San Siro. Pas sûr qu’il collabore beaucoup avec Lamine Yamal dans son couloir, cependant. On lui conseille la lecture du prochain SO FOOT, d’ailleurs.

