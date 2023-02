C1 : Le Bayern Munich est l’équipe qui a accumulé le plus d’argent cette saison

Bayern Money.

Au-delà d’être l’équipe qui a gagné le plus de points durant la phase de poules de la Ligue des champions cette saison, le Bayern Munich est également le club ayant récolté le plus d’argent avec 68,82 millions d’euros empochés. Cela est notamment dû au record parfait de la formation allemande avec six victoires en autant de matchs, soit la seule équipe à avoir réussi cette performance lors de cet exercice. En cas de qualification pour les quarts de finale, l’équipe de Julian Nagelsmann recevrait 10,6 millions d’euros supplémentaires. Si le FC Hollywood venait à remporter sa septième C1, le club percevrait un gain total de 121 millions d’euros sur l’ensemble de la saison.

Vu la forme du PSG, le Bayern pourrait bien continuer à se remplir les poches dès ce mardi soir.