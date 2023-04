Burnley de retour en Premier League

Burnley en excellente Kompany !

En déplacement à Middlesbrough ce vendredi soir, pour le compte de la 40e journée de Championship, Burnley a ramené les trois points nécessaires à sa promotion en Premier League (1-2). Les Clarets ont assuré leur succès en deux temps, avec l’ouverture du score d’Ashley Barnes (12e) et le but de la délivrance signé Connor Roberts (68e). L’inarrêtable Chuba Akpom – meilleur buteur du championnat (26 réalisations) – avait alors réduit le score pour Boro, sur penalty (48e).

Large leader à six manches du terme, et avec un match en retard à disputer (38e journée, le 25 avril prochain face à Blackburn), le Burnley de Vincent Kompany a donc plié l’affaire avec classe : dix-neuf points d’avance sur le troisième Luton Town – les deux premiers étant directement promus, le troisième doit passer par les play-off – seulement deux défaites au compteur, et meilleure attaque de la ligue (76 buts marqués).

Le Troyes ou Dijon d’Angleterre est de retour.