Le Nigeria sera représenté en finale de C1 le 10 juin prochain.

Depuis 2017, l’UEFA a pris l’habitude d’organiser un show musical intégré à la cérémonie d’ouverture de chaque finale de Ligue des champions. Après Camila Cabello la saison dernière, la finale européenne s’offrira une nouvelle star de la musique, le 10 juin prochain au stade olympique Atatürk d’Istanbul : c’est le chanteur, compositeur et producteur nigérian Burna Boy qui ouvrira les festivités cette année. L’artiste de 31 ans a d’ailleurs fait part de sa joie de participer à l’événement : « Étant moi-même un grand amateur de football, je sais qu’il n’y a pas mieux que l’UEFA Champions League ! Le football et la musique vont parfaitement ensemble, donc attendez-vous à ce que j’apporte des bonnes ondes et de la magie à Istanbul. Vous n’êtes pas prêts pour ce que nous vous préparons ! »

Big news! @burnaboy will be performing at the Champions League final in Istanbul alongside another amazing headliner! 🎶 🔥 Search #PepsiKickOffShow to find out more…#UCL x @PepsiGlobal pic.twitter.com/njhtDFOIAd — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 16, 2023

Une satisfaction partagée par l’UEFA, qui se félicite d’accueillir « l’un des artistes les plus en vogue de la scène musicale internationale ». L’instance a également annoncé qu’un autre artiste, dont le nom n’a pas encore été dévoilé, se joindra au show.

Samba en haut