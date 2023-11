Bundesliga : Leverkusen gagne encore, Francfort aussi, Leipzig chute

La 10e journée de Bundesliga, poursuivie ce samedi après-midi, a offert dix-sept buts en cinq matchs avec des favoris rassurants.

De bon augure, avant le Klassiker entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Confortablement installé en tête du classement, le Bayer Leverkusen n’a pas faibli en disposant d’Hoffenheim (2-3). Le Bayer s’est donné de l’air avec Florian Wirtz, à la conclusion d’une passe en retrait de Victor Boniface (0-1, 9e). Oublié à l’entrée de la surface après un corner, Alejandro Grimaldo s’est chargé du break (0-2, 45e+1). Mais à force de se penser à l’abri, les hommes de Xabi Alonso ont craqué : profitant de l’erreur de Lukas Hradecky, Aton Stach a ainsi réduit le score en lobant du milieu de terrain (1-2, 56e) suivi d’un Wout Weghorst au rebond d’un tir sur le poteau (2-2, 59e). Il a alors fallu attendre que Grimaldo ne réitère son exploit du premier acte (2-3, 70e). Toujours aussi mal en point, l’Union Berlin s’est de son côté écroulée devant l’Eintracht Francfort (0-3). Et c’est Omar Marmoush, en un quart d’heure, qui a fait plier les Berlinois : d’abord sur une frappe croisée (0-1, 2e), puis en opportuniste devant le but vide (0-2, 14e). Entré en jeu, Nacho Ferri a élargi la feuille (0-3, 82e). L’Eintracht est donc septième, l’Union toujours barragiste.

Le perdant du haut de tableau s’appelle en réalité Leipzig, défait par Mayence (2-0). Deux réalisations tardives de Lee Jae-sung (1-0, 76e) et Leandro Barreiro (2-0, 80e) ont scellé le résultat, permettant aux leurs de quitter la dernière place, alors que le RBL descend en cinquième position. En mission remontée et en déplacement à Fribourg, le Borussia Mönchengladbach a concédé le nul dans le temps additionnel (3-3). Malgré l’ouverture du score de Lucas Höler (1-0, 7e), les deux anciens de Ligue 1 Jordan Pefok Siebatcheu (1-1, 25e) et Alassane Pléa – avec un joli raid solitaire – (1-2, 29e) ont permis à Gladbach d’inverser la tendance. Julian Weigl, sur penalty, a creusé l’écart avant la pause (1-3, 39e). Mais Noah Weißhaupt (2-3, 70e) et Grigo, sur penalty (3-3, 96e), ont gâché la joie de leurs visiteurs. Enfin, Cologne et Augsbourg n’ont pas su se départager (1-1) : le premier but a été l’œuvre de Linton Maina, bénéficiaire d’un mauvais dégagement (1-0, 16e) et imité par Phillip Tietz à l’égalisation au terme d’une belle action collective (1-1, 25e). Cologne reste avant-dernier.

Maintenant, place au choc !

Hoffenheim 2-3 Bayer Leverkusen

Buts : Stach (56e) et Weghorst (59e) pour le TSG // Wirtz (9e) et Grimaldo (45e+1 et 70e) pour le Bayer

Union Berlin 0-3 Eintracht Francfort

Buts : Marmoush (2e et 14e) et Ferri (82e) pour Francfort

Fribourg 3-3 Borussia Mönchengladbach

Buts : Höler (7e), Weißhaupt (70e) et Grifo (96e, SP) pour Breisgau // Pefok (25e), Pléa (29e) et Weigl (39e, SP) pour Gladbach

Mayence 2-0 RB Leipzig

Buts : Lee Jae-sung (76e) et Barreiro (80e) pour Mainz

Cologne 1-1 Augsbourg

Buts : Maina (16e) pour Köln // Tietz (25e) pour le FCA

