Bruno Genesio : « Mon travail, c’est de trouver des solutions »

Comment sortir de cette mauvaise passe ?

C’est une question qui doit trotter dans la tête de Bruno Genesio ces derniers jours, alors que le Stade rennais a concédé cinq défaites sur ses six derniers matchs disputés, dont une ce jeudi soir contre le Shakhtar Donetsk en Coupe d’Europe. « Quand on est dans des périodes très difficiles, il y a deux solutions : soit on s’apitoie sur notre sort, soit on cherche des solutions. Moi, mon travail c’est ça, de trouver des solutions. C’est un peu long pour les trouver, mais ça va venir, a expliqué ce samedi le technicien rennais en conférence de presse. Évidemment qu’encaisser deux buts comme ceux que l’on a encaissés en Coupe d’Europe, ce n’est pas acceptable. Les joueurs le savent. Je ne suis pas un bisounours, je ne suis pas devenu complètement fou. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qu’on doit régler et qui ne sont pas admissibles à ce niveau-là. Mais je dis aussi que dans ce match, il y a eu des choses qui me donnent beaucoup d’espoir. »

À la veille de la réception de Clermont en championnat et au moment d’aborder sept jours très importants, avec le match retour contre le Shakhtar et le derby à Nantes le week-end prochain, Genesio a rappelé qu’il restait « deux mi-temps » à jouer en Ligue Europa pour inverser la tendance, insistant sur l’animation de son équipe plus que sur l’éternel débat autour des systèmes de jeu. « Quand on est dans une situation difficile, on ne guérit pas du jour au lendemain, il y a des étapes, a-t-il continué. Mais je ne changerai pas ma façon de jouer. Si vous voulez voir une autre équipe jouer, il faudra changer d’entraîneur. Moi je continuerai dans le projet que j’ai mené depuis que je suis arrivé ici. »

Place à la vérité du terrain, encore une fois.