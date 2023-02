Le Shakhtar prend le dessus sur Rennes

Shakhtar Donetsk 2-1 Rennes

Buts : Kryskiv (11e) et Bondarenko (45e+1) pour le Shakhtar // Toko Ekambi (59e) pour le SRFC

Les compétitions se suivent et se ressemblent pour le Stade rennais. Comme en championnat et en Coupe de France, les Bretons ont été laborieux loin du Roazhon Park à l’occasion du retour de la Coupe d’Europe, laissant la première manche du barrage pour les huitièmes de finale au Shakhtar Donetsk (2-1), qui disputait son premier match officiel depuis plus de deux mois, ce jeudi soir, à Varsovie. Rien n’est perdu pour Rennes, mais tout est loin d’être gagné pour une équipe malade depuis le début d’année.

Rennes victime de ses faiblesses récurrentes

Après une journée passée à boire et à chanter à la Hala Koszyki, dans le centre de Varsovie, les supporters rennais ont fait les gros yeux en découvrant le onze de départ expérimental concocté par Bruno Genesio. Une charnière expérimentale avec les jeunes Jeanuel Belocian et Warmed Omari, un milieu inédit Lesley Ugochukwu-Benjamin Bourigeaud, et un scénario terriblement prévisible pour les Bretons. Bohdan Mykhaylichenko a profité d’une erreur de Djed Spence sur une ouverture d’Oleksandr Zubkov pour aller défier Mandanda, qui a repoussé le ballon repris d’une frappe puissante par Dmytro Kryskiv pour faire trembler les filets (1-0, 11e). Un but fêté dans les tribunes clairsemées du stade du Legia, où les drapeaux ukrainiens étaient de sortie. Sans trop d’idées collectives, Rennes a beaucoup misé sur le remuant Jérémy Doku, multipliant les tentatives infructueuses (Belocian, Truffert, Gouiri). Et quand Valeryi Bondar a offert l’égalisation sur un plateau à Karl Toko Ekambi, l’attaquant rennais a buté sur Anatoliy Trubin. Les Ukrainiens, eux, ne sont pas gênés pour déballer le cadeau de Lesley Ugochukwu, fautif dans la surface sur Yehven Konoplyanka, avec un penalty transformé par Artem Bondarenko malgré le ballon touché par Steve Mandanda (2-0, 45e+1). La double sanction pour une équipe rennaise d’une naïveté confondante et un club qui semblait ne rien avoir appris en cinq ans de Coupe d’Europe.

Genesio n’a rien changé au retour des vestiaires et Rennes non plus, les visiteurs étant tout proches de la rupture dès les premières minutes du second acte, sans que le Shakhtar et Zubkov ne parviennent à enfoncer le clou. Dans le dur, les Bretons ont tenté des tirs lointains et continué de ne pas être dangereux sur corner. La lumière est venue du meilleur Rennais, Doku, qui a envoyé un centre parfait au second poteau pour Toko Ekambi, cette fois buteur de près pour relancer son équipe (2-1, 59e). L’ancien Lyonnais a manqué le doublé dans la foulée à cause d’un nouvel arrêt de Trubin, alors que Taras Stepanenko a échappé au marquage pour placer un coup de casque au-dessus sur un corner. Les entrées de Désiré Doué et d’Ibrahim Salah n’ont rien changé aux éternelles lacunes rennaises dans les transitions, offensives comme défensives, dont n’a pas réussi à profiter le Shakhtar en deuxième période. En difficulté sur chaque incursion ukrainienne, Rennes a vu Omari éviter le pire en faisant barrage devant Danylo Sikan, avant que Mykhaylychenko ne stoppe une balle de contre énorme en retenant Kalimuendo. Devant un millier de supporters visiblement frustrés par la performance de leurs protégés, les Rouge et Noir ont tourné autour du pot pour essayer d’égaliser, et le Shakhtar n’a pas réussi à prendre une avance conséquente à une semaine d’un match retour où le Stade rennais pourrait perdre énormément dans une période de plus en plus inquiétante.

Shakhtar (4-1-4-1) : Trubin – Konoplia, Bondar, Matviyenko, Mykhaylichenko – Stepanenko – Zubkov, Bondarenko, Sudakov, Kryskiv (Petryak, 77e) – Traoré (Sikan, 76e). Entraîneur : Igor Jovićević.

Rennes (4-4-2) : Mandanda – Spence, Omari, Belocian, Truffert – Doku (Salah, 71e), Bourigeaud, Ugochukwu (Santamaria, 77e ), Toko Ekambi (Majer, 77e) – Gouiri (D. Doué, 71e), Kalimuendo (Meling, 86e). Entraîneur : Bruno Genesio.