Brest arrache un point contre Toulouse

Brest 0-1 Toulouse

Buts : Satriano (90e+3) pour les Tyzef // Magri (27e) pour le TFC

Un héros nommé Satriano.

Grâce au premier but de l’attaquant uruguayen au bout du temps additionnel, Brest arrache un nul inespéré face à Toulouse (1-1).

Si ce multiplex de Ligue 1 aura été particulièrement spectaculaire, ce Brest-Toulouse restera comme le mauvais élève de l’après-midi avec peu d’occasion de buts malgré un engagement sans faille des protagonistes. Avec une équipe remaniée, Toulouse fait la différence au cœur de la première période : Casseres profite d’une mésentente entre Kenny Lala et Marco Bizot pour offrir le but à Frank Magri (0-1, 27e).

Toulouse peut entrer en gestion, face à des Brestois soudainement empruntés. Pire, aucun tir cadré n’est à signaler de part et d’autre après la pause pendant que les fautes s’accumulent (plus de trente au total). Jusqu’à cette égalisation de Martin Satriano au moment où on ne l’attendait plus (1-1, 90e+3), alors que Kamory Doumbia avait heurté la barre quelques instants auparavant (90e).

Un partout, balle au centre.

Brest (4-2-3-1) : Bizot – Lala, Chardonnet, Brassier, Locko – Lees-Melou, Martin (Magnetti, 64e) – Del Castillo (Pereira Lage, 86e), Camara (Doumbia, 46e), Le Douaron (Satriano, 64e) – Mounié (Brahimi, 75e). Entraîneur : Eric Roy.

Toulouse (4-5-1) : Restes – Keben (Desler, 70e), L. Costa, Nicolaisen, Diarra (Suazo, 62e) – Dønnum (Sierro, 70e), Spierings, Casseres, Genreau, Begraoui (Dallinga, 62e) – Magri (Gelabert, 84e). Entraîneur : Carles Martinez Novell.

