Brest a déjà un naming pour son futur stade

Rassurez-vous, le stade Francis Le Blé n’a pas encore fermé ses portes. La prochaine enceinte du Stade Brestois devrait sortir de terre en 2027 du côté de Guipavas, à 900 mètres de l’actuel centre d’entraînement. Malgré les protestations de l’opposition, notamment de la part des élus écologistes de Brest, le club finistérien a d’ores et déjà trouvé le nom du futur stade. Les dirigeants ont opté pour l’option du naming en choisissant Arkéa. La banque mutualiste, bien connue des amateurs de cyclisme, dont le siège est à Relecq-Kerhuon dans le Finistère, a déclaré avoir fait un « choix affectif » dans des propos rapportés par Le Télégramme.

Le coût estimé du stade serait de 85 millions d’euros. Les futures infrastructures du Stade Brestois devraient pouvoir accueillir 15 000 spectateurs, avec 11 800 places pour le public et le reste pour les partenaires du club. Soit moins que les 16 000 du stade Francis-Le Blé. « On est ambitieux, mais raisonnables. Notre place se situe entre la 10e place de Ligue 1 et la 10e de Ligue 2 », avaient expliqué les coprésidents Denis et Gérard Le Saint. Le naming pourrait donc permettre d’amortir les frais du déménagement.

On aurait préféré un hommage à Alex Dupont.

