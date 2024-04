Bochum rappelle un ancien intérimaire pour sauver sa peau en Bundesliga

Un mouchoir pour Bochum ?

Dans la Ruhr, il y a péril en la demeure et les dirigeants du VfL Bochum le savent. La défaite de samedi dernier face à Cologne (2-1) avait entraîné la mise à pied de Thomas Letsch, et le club cherchait depuis un remplaçant. Le président des Graue Maus a finalement préféré la solution de proximité en désignant Heiko Butscher. Celui qui entraînait jusque-là les U19 du club est un habitué des intérims, puisqu’il a déjà réalisé des missions similaires en 2018, 2019 et 2022.

Heiko #Butscher ist neuer Cheftrainer und wird bis zum Saisonende für die #meinVfL-Profis verantwortlich sein!https://t.co/T8AE5oD0Fc — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) April 9, 2024

Le directeur sportif du VFL Bochum a dit tout le bien qu’il pensait du nouvel homme fort du club de Rhénanie-du-Nord : « J’apprécie beaucoup le travail de fond et le discours de Heiko Butscher. C’est un homme fidèle au club et, avec toute l’équipe d’entraîneurs, il fera tout pour réussir. Nous sommes convaincus que nous atteindrons notre objectif, le maintien. » Cette mission de sauvetage s’annonce tendue pour Butscher, puisque Bochum ne possède que trois petits points d’avance sur Mayence, 16e et barragiste.

Attention à ne pas abuser du Composé V, Butcher.

