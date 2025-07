Viktor Gyökeres sèche la reprise de l’entraînement

Pas content, pas content, pas content !

Viktor Gyökeres en a gros sur la patate. Autorisé dans un premier temps par son club à quitter le Portugal en cas d’offre convaincante (environ 60 millions), le géant suédois s’est senti trahi par le Sporting, qui fait traîner encore et encore les négociations. Pour montrer son mécontentement, l’ancien de Coventry a fait ce que font les footballeurs énervés : il a séché l’entraînement.

Un accord aurait déjà été trouvé avec Arsenal

Comme rapporté par The Athletic, l’ancien protégé de Rúben Amorim a averti sa direction, notamment le président Frederico Varandas, qu’il ne porterait plus la tenue portugaise. Depuis plusieurs semaines, l’attaquant suédois aurait un accord avec Arsenal autour d’un contrat de cinq ans. Ne reste plus à Mikel Arteta et aux siens qu’à se mettre d’accord avec le Sporting qui bloquerait les négociations aujourd’hui.

Rarement une bonne idée de mettre en rogne un ogre.

