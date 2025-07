Quand Selma Bacha et Sandy Baltimore paniquent au moment de parler anglais

Ces petits moments de football qu’on aime.

La scène s’est déroulée ce mardi soir en conférence de presse : les Françaises Selma Bacha et Sandy Baltimore répondent aux questions des journalistes à l’issue de la phase de groupes de l’Euro, lorsque l’un d’entre eux les interroge en anglais.

Le temps d’un regard et les deux Bleues tombent dans un fou rire. « Slowly for us », supplie Baltimore. La joueuse qui évolue à Chelsea depuis un an évitera finalement de répondre à la question, lâchant un « tout a été dit » après la réponse de sa coéquipière. C’est presque une tradition sportive française que de paniquer face à l’anglais de la reine.

Slowly Bro 😭😂 pic.twitter.com/FEP9t914Uv — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) July 15, 2025

« I recup the ball. »

