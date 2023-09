Blessé, Randal Kolo Muani forfait contre l’OL

Rendez l’argent.

Principal feuilleton de la dernière journée de mercato, vendredi, Randal Kolo Muani a bien quitté l’Eintracht Francfort pour le PSG. Toutefois, les supporters parisiens ne pourront pas voir leur nouveau joueur à l’œuvre dès dimanche, à Lyon, puisqu’il est forfait, comme l’a indiqué Paris ce samedi dans son point médical. L’ancien Nantais « se remet d’une entorse à la cheville droite et restera en soins ces prochains jours », précise le club alors que l’attaquant n’a pas participé à l’entraînement du jour.

Presnel Kimpembé, Nuno Mendes et Lee Kang-in sont également concernés par l’infirmerie et ne seront pas du déplacement à Décines-Charpieu. Si le défenseur français « poursuit son travail de réhabilitation », la recrue coréenne « a repris le travail avec ballon sur le terrain de manière individuelle ». Nuno Mendes, lui, « peaufine sa réhabilitation et devrait réintégrer le groupe prochainement ».

Luis Enrique n’a plus que Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola, Marco Asensio et Hugo Ekitike à disposition pour faire une attaque.

