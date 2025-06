Bientôt une loi pour mettre fin aux nuisances sonores du Bernabéu

Florentino Pérez dirait qu’on cherche à faire taire le Real Madrid.

Le Bernabéu vibre-t-il plus devant un concert que devant un match du Real Madrid ? Question qui restera sans réponse ici, mais qui semble se poser dans l’administration de la communauté madrilène. De nombreuses plaintes provenant du voisinage de Chamartín ont été transmises, après le boucan provoqué par des concerts dans l’enceinte des Merengues.

Alors que des artistes comme Aitana, Lola Índigo ou Dellafuente ont préféré déménager au Riyadh Air Metropolitano, certains opteraient pour une solution plus radicale. Isabel Díaz Ayuso, présidente de la communauté de Madrid depuis 2019, préparerait une réforme de la loi portant sur les spectacles publics et les activités récréatives, dans le but de « donner plus de contrôle et de sécurité juridique aux spectacles extraordinaires organisés dans Madrid », pour reprendre ses dires.

Hala Madrid, mais pas trop fort quand même

Si ces plaintes existaient déjà lors des matchs du Real, le Bernabéu avait été rénové pour aussi devenir une des principales salles de concert de la capitale espagnole. S’il n’existe aucune preuve aujourd’hui que ces nuisances dépassent le seuil autorisé, Ayuso a garanti vouloir trouver un terrain d’entente entre ces grands évènements et le repos des locaux. À l’image d’autres grandes villes européennes, Madrid pourrait se baser sur le niveau sonore moyen durant la totalité de l’évènement plutôt que ses pointes, pour fixer l’illégalité des nuisances.

