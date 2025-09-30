Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Pont-de-Chéruy vs Sud Azergues Football

Lobé, alors qu’il avait tout bien préparé : un mur de quatre joueurs bien positionné avec le bras levé pour se protéger d’une éventuelle balle perdue et un positionnement à l’opposé du mur. Pourtant, le numéro 11 de Pont-de-Chéruy est parvenu à mettre un bon coup de nettoyage dans la lucarne du gardien du SAF. Un coup franc à la superbe trajectoire, surprenant même le jeune buteur au vu de sa célébration. Léo Messi serait tellement fier !

2/ ETS Linars vs JS Grande Champagne

Une offensive digne de Foot 2 rue pour l’ETS Linars qui nous gratifie d’un magnifique but, pour la deuxième semaine consécutive. Après un excellent une-deux côté gauche, le numéro 11 de l’ETS Linars profite d’un parfait débordement de son coéquipier qui a déposé sur place la commande du numéro 5 adverse, pour envoyer tranquillement une volée plat du pied en pleine lucarne. Largement suffisante pour tromper le gardien de la JS Grand Champagne. Ça valait bien une roue et un backflip !

3/ US Beaufort en Vallée vs Angers Vaillante Football

Sur ce corner, six joueurs d’Angers Vaillante contre seulement trois de Beaufort en Vallée dans la surface de réparation. Vous avez dit étrange ? Non, ils avaient tout prévu. Ce ne sont pas les corners tueurs d’Arsenal mais ils sont tous aussi efficaces. Bras droit levé, le jeune homme trompe tout le monde en servant son coéquipier quasiment à la moitié de terrain, déterminé dès son contrôle, son partenaire opte pour la frappe lointaine et dépose de son pied gauche le ballon en pleine lucarne.

4/ Haut-célé FC vs Onet le Château Foot

Une action d’école comme on dit. À la récupération d’une belle tête de son latéral gauche, le numéro onze de Onet le Château résiste parfaitement à la pression du milieu de Haut-célé avant de servir son numéro deux. Un contrôle, petit coup d’œil vers l’avant et une ouverture parfaite pour le numéro 8. Le numéro quatre d’Haut-Célé s’arrache pour éviter le drame, mais il ne peut empêcher le but qui lobe son gardien. Un but reste un but.

5/ US La Barre vs Fc Roumois Nord

Vous connaissez le Joga Rebondito ? L’ouverture du numéro 13 de l’U.S Barroise est idéalement déviée par le défenseur de Roumois Nord et profite au numéro douze d’US La Barre. Après une petite séance de jonglerie à rebond, l’ailier remet le ballon en retrait. Alors qu’on le pensait sur la trajectoire, le numéro 8 de Roumois se prend une esquive par le ballon, qui préfère se loger dans les pattes du numéro 8 adverse. Enchainement somptueux : contrôle pied droit, puis frappe pied gauche en pleine lucarne. Ça a dû chauffer dans les vestiaires roumois…

