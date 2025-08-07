4 millions d'euros manquent sur le chèque envoyé par beIN Sports à la LFP

Les tensions ne sont pas prêts de s’effriter.

À moins de dix jours du retour du championnat, les relations entre beIN Sports et la LFP sont toujours très tendues. Depuis des semaines, la chaîne et la LFP se tirent la bourre au sujet de la seule rencontre diffusée par beIN (les autres étant sur le nouveau joujou Ligue 1 +). Un match par journée qui rapportera 78 millions à la Ligue cette saison en droits TV.

4 millions à payer

Pour ce match, la LFP a décidé que beIN ne pouvait pas programmer le même club deux fois de suite et n’avait pas la possibilité de diffuser huit fois la même équipe pendant la saison. Cet accord ne plaît pas à beIN qui souhaiterait avoir une liberté totale dans son choix de rencontre.

Sur ce point, les négociations entre les deux parties bloquent toujours. Pour continuer à mettre la pression sur la LFP, L’Équipe rapporte ce jeudi que beIN Sports a délibérément envoyé un chèque de 14 millions, soit 4 millions de moins que le prix exigé pour le paiement de la première échéance. En réponse, la LFP aurait entamé des négociations pour que beIN Sports respecte son contrat et envoie la somme manquante avant le début de la saison.

Affaire sensible, affaire à suivre.

