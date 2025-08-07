S’abonner au mag
  • France
  • Droits TV

4 millions d'euros manquent sur le chèque envoyé par beIN Sports à la LFP

MBC
4 millions d'euros manquent sur le chèque envoyé par beIN Sports à la LFP

Les tensions ne sont pas prêts de s’effriter.

À moins de dix jours du retour du championnat, les relations entre beIN Sports et la LFP sont toujours très tendues. Depuis des semaines, la chaîne et la LFP se tirent la bourre au sujet de la seule rencontre diffusée par beIN (les autres étant sur le nouveau joujou Ligue 1 +). Un match par journée qui rapportera 78 millions à la Ligue cette saison en droits TV.

4 millions à payer

Pour ce match, la LFP a décidé que beIN ne pouvait pas programmer le même club deux fois de suite et n’avait pas la possibilité de diffuser huit fois la même équipe pendant la saison. Cet accord ne plaît pas à beIN qui souhaiterait avoir une liberté totale dans son choix de rencontre.

Sur ce point, les négociations entre les deux parties bloquent toujours. Pour continuer à mettre la pression sur la LFP, L’Équipe rapporte ce jeudi que beIN Sports a délibérément envoyé un chèque de 14 millions, soit 4 millions de moins que le prix exigé pour le paiement de la première échéance. En réponse, la LFP aurait entamé des négociations pour que beIN Sports respecte son contrat et envoie la somme manquante avant le début de la saison.

Affaire sensible, affaire à suivre.

Deux Parisiens oubliés parmi les nommés au Ballon d’or 2025

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le Ballon d'or peut-il échapper aux joueurs du PSG ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
102
21

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine