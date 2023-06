Barcola : « Je ne vois pas pourquoi je partirais »

Lucide le garçon.

En plein Euro Espoirs avec les Bleuets, avec qui il affrontera la Norvège ce dimanche soir pour tenter de se qualifier pour les quarts de finale, Bradley Barcola est revenu pour le journal L’Équipe sur ses six derniers mois. Auteur de 5 buts et 9 passes décisives cette saison en Ligue 1, l’ailier a encore du mal à réaliser ce qu’il lui arrive.

« C’est vrai que c’est allé un peu vite. (Sourire.) Je suis vraiment content de ce que j’ai pu faire. Je gère ça très tranquillement, ma famille me maintient sur Terre . Du jour au lendemain, on m’a mis sur le devant de la scène. Mais je suis heureux de la manière dont ça se passe pour moi, a déclaré le Gone avant d’évoquer son avenir au club. J’ai une saison à confirmer. Il ne faut pas oublier que j’ai juste fait six mois… Je suis bien à l’OL, j’espère que je continuerai à avoir la confiance du coach. Je ne sais pas comment le mercato va se passer, mais, je ne vois pas pourquoi je partirais. J’ai besoin de faire une saison pleine que je commence dans la peau d’un titulaire. »

Pour finir, l’une des révélations de la seconde partie de saison a tenu à revenir sur le rôle crucial d’Alexandre Lacazette, le meilleur buteur de l’histoire de l’OL, dans son intégration avec le groupe pro : « Quand il est arrivé et qu’on s’est rencontrés, je ne savais pas trop comment me comporter avec lui, c’est vrai, j’étais un peu impressionné. Mais, maintenant, cette barrière a été dépassée, on a une relation normale, comme l’auraient deux amis… Et puis, c’est facile avec lui, sur le terrain ou en dehors, il est vraiment très présent auprès de nous, les plus jeunes, il nous aide beaucoup. »

La messe est dite.

