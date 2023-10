Aurelio De Laurentiis : « Le football italien va mourir »

Il ne reste pas dans sa Daz(o)ne.

Pas habitué de la langue de bois, Aurelio De Laurentiis a donné son avis sur l’attribution des droits TV en Italie, ce lundi. De l’autre côté des Alpes, ce sont toujours Sky et Dazn qui ont le monopole, puisque le duo, qui est aux manettes depuis déjà trois ans, a également raflé la mise pour la période 2024-2029.

« Sky et Dazn ne sont pas compétents, ils ne sont pas bons pour le football italien, ils n’investissent même pas. Le football italien pense toujours qu’il doit être soutenu par d’autres, mais seul le supporter est le bien absolu d’un club de football. Ce contrat de 5 ans, c’est une folie, un grand risque. C’est plus qu’une défaite, avec cette offre, le football italien va mourir. Il ne sera plus mis en valeur », a mitraillé le président du Napoli, en interrompant du même coup la conférence de presse de Luigi De Siervo, le président de la Ligue italienne.

La France ne marche pas seule.

