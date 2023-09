Aulas se réjouit de l’arrivée de Fabio Grosso sur le banc de l’OL

Enfin, l’ancien patron est content !

L’Olympique lyonnais a officialisé ce samedi l’arrivée de Fabio Grosso sur son banc, en remplacement de Laurent Blanc. Un choix de faire revenir celui qui a porté la tunique rhodanienne pendant deux saisons qui a plu à Jean-Michel Aulas, comme il l’a fait savoir sur X. « C’est une belle surprise de te retrouver Fabio à la tête de notre OL… Tu n’as pas changé, élégant et bienveillant : je te souhaite ainsi qu’à toute la famille OL une belle réussite à Lyon et des résultats à la hauteur de ceux que tu as obtenus comme joueur de l’OL de 2007 à 2009 », a écrit l’ancien président, pas avare de critiques sur la gestion de son successeur John Textor ces dernières semaines.

C’est une belle surprise de te retrouver Fabio à la tête de notre OL … Tu n’as pas changé élégant et bienveillant : je te souhaite ainsi qu’à toute la famille OL une belle réussite à Lyon et des résultats à la hauteur de ceux que tu as obtenus comme joueur de lOL en 2007/8/9🙏🙏 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) September 16, 2023

Incapables de gagner au fil des quatre premières journées, les Gones occupent actuellement la dernière place de Ligue 1, avant de recevoir Le Havre ce dimanche, en clôture de la cinquième journée de championnat. En attendant que le champion du monde 2006 ne redresse (enfin) le club ?

Le twitto le plus célèbre du Rhône est prêt à dégainer.

Officiel : Fabio Grosso débarque à l’OL !