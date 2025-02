Aux forceps, Chelsea écarte le piège West Ham

Chelsea 2-1 West Ham

Buts : Neto (64e) et Wan-Bissaka (74e, CSC) pour les Blues // Bowen (42e) pour les Hammers

Un derby londonien pour commencer la semaine, c’est toujours un grand oui.

Longtemps mené sur la pelouse de Stamford Bridge, Chelsea s’en est remis au talent de son meilleur joueur pour faire la différence en deuxième période. Dominateurs et même assez entreprenants dans le premier acte, les joueurs d’Enzo Maresca se sont fait prendre par surprise après une erreur de passe en retrait de la part de Levi Colwill, que Jarrod Bowen n’a pas manqué d’exploiter (0-1, 42e). Pourtant, Noni Madueke, Enzo Fernandez et Cole Palmer ont eu de belles occasions au bout du pied, mais n’ont pas réussi à battre Alphonse Areola.

Avec Filip Jorgensen dans ses buts, Chelsea a poussé au retour des vestiaires, notamment emmené par un très bon Pedro Neto en sortie de banc. C’est d’ailleurs le Portugais qui a égalisé, après un coup de billard dans la surface des Hammers qu’il avait lui-même initié (1-1, 64e). Dix minutes plus tard, le héros du soir, acclamé à sa sortie, enfilait ses habits de sauveur en poussant Aaron Wan-Bissaka au but contre son camp après un joli débordement côté gauche (2-1, 74e). Dans ses buts, Jorgensen sauve les siens devant Mohammed Kudus dans le temps additionnel et Chelsea peut savourer un succès importantissime. Les Blues sont quatrièmes, West Ham quinzième.

Chelsea peut être en difficulté, mais Chelsea aura toujours Cole Palmer.

