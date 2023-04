Arteta ne pense pas que le match contre Manchester City soit déterminant dans la course au titre

Sortir le gros arsenal.

Qui sera le champion de Premier League ? Arsenal et Manchester City se tirent la bourre, et les premiers n’ont plus que 5 points d’avance sur les seconds (qui comptent également deux matchs en retard). Les deux mastodontes anglais vont croiser le fer, ce mercredi, pour la 33e journée de championnat. Et si les Gunners n’avancent plus avec trois matchs nuls consécutifs contre Liverpool, (2-2), West Ham, (2-2), et Southampton (3-3), Mikel Arteta pense toujours à « 100 % » au titre. « On savait qu’on devait aller à l’Etihad (Stadium) et que derrière, il y avait cinq matchs très difficiles, a déclaré l’Espagnol en conférence de presse ce mardi. Cette rencontre va être très importante, oui, mais va-t-elle décider de l’issue de la saison ? Non. »

Et l’ancien adjoint de Pep Guardiola d’ajouter : « Si nous gagnons demain soir, nous n’avons pas pour autant gagné le championnat. Cela va influer un peu sur les pourcentages et nos chances de succès, mais avec encore cinq matchs à jouer, ce sera toujours très délicat. » Sa source de confiance, il la tire de son groupe : « Quand je regarde comment mes joueurs s’entraînent et comment ils ont réagi après le nul à Southampton, l’ambiance dans le vestiaire et leur volonté de gagner, cela montre que nous le voulons vraiment et il faudra le montrer à nouveau mercredi soir. »

Même pas peur du cyborg.

