Accroché par West Ham, Arsenal gâche encore

West Ham 2-2 Arsenal

Buts : Benrahma (33e SP) et Bowen (54e) pour les Hammers // Jesus (7e) et Ødegaard (10e) pour les Gunners

Arsenal, gare au craquage psychologique.

Tenu en échec sur la pelouse de West Ham ce dimanche (2-2), Arsenal a concédé un deuxième nul consécutif en Premier League et peut voir Manchester City – qui compte un match en moins – revenir à une unité au sommet du championnat. Comme à Liverpool, la semaine dernière, Arsenal démarre pied au plancher. Une action collective de toute beauté conclue à bout portant par Gabriel Jesus (0-1, 7e), puis un superbe centre de Gabriel Martinelli pour une reprise appliquée de Martin Ødegaard (0-2, 10e) et les Gunners ont rapidement deux buts d’avance. Mais comme à Liverpool, les joueurs de Mikel Arteta baissent de rythme et se liquéfient au fil des minutes. West Ham, si inconsistant cette saison, n’en demandait pas tant et refait une partie de son retard avant la pause : un pressing payant de Declan Rice sur Thomas Partey puis une faute de Gabriel sur Lucas Paquetá dans la surface permettent à Saïd Benrahma de marquer sur penalty (1-2, 33e).

La fébrilité d’Arsenal s’accentue au retour des vestiaires. Sur une frappe de Martinelli déviée de la main par Michail Antonio, Bukayo Saka a l’occasion de redonner de l’air à son équipe mais l’international anglais loupe totalement son penalty (52e). Un raté coupable puisque les Hammers égalisent 129 secondes plus tard sur une frappe puissante de Jarrod Bowen (2-2, 54e). Ces derniers auraient même pu renverser complètement la situation si Michail Antonio avait réussi à attraper le cadre et non la barre transversale d’Aaron Ramsdale (82e)

Encore sept journées à disputer : le chemin à parcourir pour détrôner Manchester City reste long pour les Gunners.

West Ham (4-3-3) : Fabiański – Coufal, Zouma, Kehrer, Cresswell – Souček, Rice, Paquetá (Downes, 87e) – Bowen, Antonio (Cornet, 87e), Benrahma (Fornals, 90e+1). Entraîneur : David Moyes.

Arsenal (4-3-3) : Ramsdale – White, Holding, Gabriel, Tierney (Vieira, 85e) – Ødegaard (Nketiah, 90e), Partey (Trossard, 67e), Xhaka – Saka, Jesus (Jorginho, 67e), Martinelli (Nelson, 85e). Entraîneur : Mikel Arteta.

