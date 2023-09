Arsenal devra se trouver un nouveau patron l’été prochain

Ne mentez pas, vous ne le connaissiez pas.

Coup de tonnerre en Premier League (non). CEO depuis 14 ans, Vinai Venkatesham a annoncé jeudi qu’il quitterait le club du nord de Londres à l’issue de la saison en cours. Dans un communiqué publié par les Gunners, il s’est exprimé sur ce départ : « Ça a été une décision compliquée, mais c’est le moment de partir pour d’autres défis. Ce n’est pas encore le moment des adieux, puisque je reste concentré jusqu’à mon dernier jour et que j’œuvre pour une transition en douceur. »

Vinai Venkatesham, the club’s CEO has confirmed he will leave next summer after 14 years with the club.

— Arsenal (@Arsenal) September 14, 2023