Après un tacle non sanctionné, un joueur de l’Athletic Club montre son tibia en sale état

Zlatan n’est plus le seul Suédois à faire du taekwondo.

Qualifié pour la finale de Ligue Europa, Manchester United a joué à se faire peur contre l’Athletic. Avec une avance de trois buts au match aller, les Red Devils se sont fait bousculer avec une merveille de Mikel Jauregizar pour réduire l’écart. Frayeur qui restera bénigne, puisque le quinzième de Premier League a ensuite pris feu dans les vingt dernières minutes (4-1), à l’image de Mason Mount, auteur d’un doublé.

Y a rien ? Vraiment ?

Cependant, un fait de jeu n’aura pas manqué de faire râler les Basques, déjà senti lésés après le rouge de Dani Vivian il y a une semaine. Vers la 70e minute, Victor Lindelöf perd maladroitement le ballon, et effectue un tacle glissé pour tenter de le récupérer. Un geste risqué, puisque le pied a heurté le tibia de Beñat Prados. Malgré la sortie de celui entré en jeu dix minutes plus tôt, le défenseur suédois ne sera pas sanctionné ni d’une faute ni d’un carton.

Un moment frustrant pour le principal intéressé, qui a posté une photo sur les réseaux sociaux. Sur cette photo, on peut voir son tibia ensanglanté, marqué du trou fait par le crampon, accompagné des mots : « Pas de rouge, pas de jaune, pas de faute. Jouez. ». Un ras-le-bol pour celui qui a évité le pire, victime d’une contusion au tibia.

Si ça peut le rassurer, les fans de Manchester n’ont plus envie de voir Victor Lindelöf sur un terrain non plus.

