Après le meurtre d’un supporter, le match AEK-Dinamo Zagreb reporté

Forcément.

Dans la nuit de lundi à mardi, Athènes a été le théâtre de terribles affrontements, entre des supporters du Dinamo Zagreb et de l’AEK Athènes, alors que les deux équipes se rencontrent dans le cadre du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Une rixe qui a provoqué la mort d’un fan grec, poignardé. Suite à ce décès, l’UEFA a décidé de reporter le match aller, qui devait se tenir ce mardi, dans la capitale grecque.

UEFA deplores in the strongest possible terms the appalling incidents that took place in Athens last night and resulted in the loss of a life.

Tonight's match between AEK Athens FC and GNK Dinamo will be postponed.

Full statement: ⬇️

— UEFA (@UEFA) August 8, 2023