David Moyes critique l'arbitrage anglais

Ce lundi soir, les Toffees de David Moyes se sont inclinés face à Leeds en clôture de la première journée du championnat anglais. Un match particulièrement ennuyeux jusqu’à ce que le défenseur d’Everton James Tarkowski effleure le cuir du bras à dix minutes du terme. Un geste suffisant pour que l’arbitre du soir, Chris Kavanagh, siffle un penalty litigieux, transformé par Lucas Nmecha après le visionnage de la VAR.

« Les arbitres ont été mauvais tout le week-end »

Après cette défaite frustrante, Moyes a critiqué l’arbitrage en conférence de presse. Selon des propos rapportés par le Guardian, l’entraîneur d’Everton a déploré que « les arbitres avaient été mauvais tout le week-end. Je pense qu’il y a eu beaucoup de mauvaises décisions, et celle de ce soir en est une autre. Le règlement est censé stipuler que si vous gardez les bras collés au corps, il n’y a pas penalty. Tarkowski a même essayé de le mettre derrière son dos. »

Avant d’évoquer la performance faiblarde de son équipe, Moyes a ajouté qu’une main bien plus claire que celle de son défenseur n’avait pas été sifflée entre Liverpool et Bournemouth vendredi dernier.

Premier League Week 1 Roundup: Senesi handball Eze freekick Cunha pen not given Tarkowski pen Of these 4 referee/VAR controversies this week, how many do you believe were correct? pic.twitter.com/tUFvbgf0Mm — george (@StokeyyG2) August 18, 2025

Une cure au bord de la Mersey devrait atténuer son énervement.

