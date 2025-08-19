S’abonner au mag
  • Premier League
  • J1
  • Leeds-Everton (1-0)

David Moyes critique l'arbitrage anglais

MBC
David Moyes critique l'arbitrage anglais

Boys don’t cry.

Ce lundi soir, les Toffees de David Moyes se sont inclinés face à Leeds en clôture de la première journée du championnat anglais. Un match particulièrement ennuyeux jusqu’à ce que le défenseur d’Everton James Tarkowski effleure le cuir du bras à dix minutes du terme. Un geste suffisant pour que l’arbitre du soir, Chris Kavanagh, siffle un penalty litigieux, transformé par Lucas Nmecha après le visionnage de la VAR.

« Les arbitres ont été mauvais tout le week-end »

Après cette défaite frustrante, Moyes a critiqué l’arbitrage en conférence de presse. Selon des propos rapportés par le Guardian, l’entraîneur d’Everton a déploré que « les arbitres avaient été mauvais tout le week-end. Je pense qu’il y a eu beaucoup de mauvaises décisions, et celle de ce soir en est une autre. Le règlement est censé stipuler que si vous gardez les bras collés au corps, il n’y a pas penalty. Tarkowski a même essayé de le mettre derrière son dos. »

Avant d’évoquer la performance faiblarde de son équipe, Moyes a ajouté qu’une main bien plus claire que celle de son défenseur n’avait pas été sifflée entre Liverpool et Bournemouth vendredi dernier.

Une cure au bord de la Mersey devrait atténuer son énervement.

Leeds s'offre Everton pour son retour en Premier League

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End
  • Couverture
Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End

Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End

L’annonce de leur séparation, en février, a stupéfait le monde entier. Depuis, le duo le plus mythique –et le plus secret– du xxie siècle ne s’est pas exprimé. Pourquoi avoir décidé de mettre un terme à l’épopée Daft Punk? Amis et compagnons de route livrent ici le récit secret de leur rupture, depuis le succès planétaire de l’album Random Access Memories jusqu’aux derniers jours.

Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine