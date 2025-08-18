Leeds s'offre Everton pour son retour en Premier League

Leeds 1-0 Everton

But : Nmecha (84e, sp) pour les Peacocks

Les petits plats dans les grands.

Pour son retour en Premier League, deux ans après son ultime représentation dans l’élite du football anglais, Leeds s’est offert un succès au mental face à Everton grâce à Lukas Nmecha unique buteur de la rencontre sur penalty (1-0).

Une victoire au courage

Après une première période où les deux formations se sont regardées dans les yeux sans parvenir à vraiment prendre l’ascendant sur l’autre, c’est lors des 45 dernières minutes que la victoire a choisi son camp. Dominateurs en seconde période, c’est sur penalty que les Peacocks sont parvenus à prendre les devants. Sur une frappe d’Anton Stach, l’un des offensifs les plus en vue de Leeds au cours de la rencontre, James Tarkowski est venu détourner le cuir du bras, penalty pour Leeds après que Chris Kavanagh a visionné la VAR (82e). Une offrande que ne s’est pas prié de transformer Lukas Nmecha, entré en jeu seulement quelques minutes auparavant, malgré la gourde magique sortie par Jordan Pickford qui a encore une fois failli faire des miracles (1-0, 84e).

😅 L'antisèche de Jordan Pickford sur pénalty a presque encore fonctionné ! ❌ Cette fois-ci l'Allemand Lukas Nmecha trompe le gardien des Toffees qui avait plongé du bon côté#LEEEVE | #PremierLeague pic.twitter.com/sDsowfl0EM — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 18, 2025

Dans une Premier League toujours plus difficile pour les promus, Leeds est la deuxième équipe à prendre les trois points lors de cette première journée après Sunderland qui s’est facilement défait de West Ham pour son retour dans l’élite (3-0).

Elland Road take me home.

Leeds United (4-2-3-1) : Perri – Gudmundsson, Strujik, Rodon, Bogle – Ampadu (Gruev, 78e), Stach – Gnonto (Aaronson, 67e), Tanaka (Longstaff, 90e+4), James (Harrison, 78e) – Piroe (Nmecha, 78e). Entraîneur : Daniel Farke.

Everton FC (4-2-3-1) : Pickford – O’Brien, Keane, Tarkowski, Iroegbunam (Grealish, 71e) – Gueye, Garner – Alcaraz (Barry, 86e), Ndiaye, Dewsbury-Hall – Beto. Entraîneur : David Moyes.

