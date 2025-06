Antoine Griezmann en passe de prolonger son histoire avec l’Atlético

Fin du suspense.

Selon les informations de L’Équipe, Antoine Griezmann aurait pris la décision de prolonger de deux saisons avec l’Atlético de Madrid. Âgé de 34 ans, l’ancien international français devrait donc continuer à évoluer sur les pelouses espagnoles et repousserait la retraite américaine à plus tard.

Le rêve américain repoussé à plus tard ?

Longtemps pressenti du côté de la MLS, Antoine Griezmann mettrait ainsi fin à toutes les rumeurs l’envoyant de l’autre côté de l’Atlantique. Lui qui vient de recevoir le prix du but de l’année en Liga pourrait continuer de jouer sous les ordres de Diego Simeone, à condition que ce dernier reste.

Le plus uruguayen des Français, qui avait annoncé sa retraite internationale le 30 septembre dernier, ne rejoindra pas ses amis et anciens coéquipiers Hugo Lloris et Olivier Giroud. Eux évoluent au Los Angeles FC et viennent d’obtenir leur billet pour la Coupe du monde des clubs. Les trois champions du monde se retrouveront donc à Miami, du 14 juin au 13 juillet.

Histoire de préparer le retour de Griezmann, en 2026, en Amérique du Nord, et avec le maillot des Bleus ?

