Anigo : « Le match avec les minots à Paris ? On savait qu’on était virés en cas de carton »

Le souvenir qui revient chaque année.

En ce week-end de Classique, José Anigo a une nouvelle fois raconté le fameux match nul obtenu par l’équipe réserve de Marseille au Parc des Princes, en 2006 (0-0). Celui qui était alors entraîneur de l’OM a notamment révélé à RMC que si son président, Pape Diouf, voulait boycotter la rencontre sur fond de tensions avec le président de la Ligue (Frédéric Thiriez), l’actionnaire Robert Louis-Dreyfus avait mis une forte pression. « Le Classique avec les minots ? On n’avait rien préparé du tout, rejoue-t-il. Pape ne voulait pas qu’on joue. Il avait parlé avec Robert Louis-Dreyfus qui voulait jouer. Pape ne voulait pas reculer. Je lui dis : “On monte avec les jeunes.” Il m’a dit : “Tu as raison, on monte avec la réserve.” On est partis comme ça à l’aventure. On savait avec Pape qu’on était virés en cas de carton à Paris. C’était le deal avec Robert Louis-Dreyfus. Il avait dit à Pape : “Ça ira mal si vous prenez un carton. Vous assumerez.” En gros : “Vous prendrez vos valises.” On a serré les fesses et c’est passé. »

Désormais à Olympiakos, Anigo n’en garde pas moins un fort intérêt pour le choc de ce dimanche, dans un Vélodrome qu’il attend bouillant. « Le stade va pousser, ça va sublimer les joueurs, c’est du 50-50 à Marseille, a-t-il également affirmé. C’est un état d’esprit. C’est le match de l’année. Tu peux jouer avec des jeunes qui vont se sublimer et des remplaçants qui vont se donner à 1 000%. Tu sais que tu représentes Marseille contre Paris. Quand tu portes ce maillot, il y a quelque chose de fort. Une identité. J’espère voir un état d’esprit conquérant. »

Et si cette histoire donnait des idées à Jean-Louis Gasset ?

