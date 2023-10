Amine Harit : « Ça va être moi le Kobe Bryant de l’OM ! »

L’Amine des bons jours.

Auteur de son premier but de la saison jeudi, contre l’AEK Athènes, Amine Harit retrouve peu à peu ses sensations. Un soulagement pour l’OM et pour l’international marocain, qui s’était gravement blessé au genou il y a onze mois. Dans un entretien accordé à L’Equipe, il a révélé que l’autobiographie de Kobe Bryant l’avait beaucoup aidé pendant sa convalescence. « A un moment, tu te demandes, même si tu ne veux pas te l’admettre : “Vais-je revenir à mon meilleur niveau ?” Et là, il y a cette personne, paix à son âme, qui est une source d’inspiration incroyable. »

« Il allait s’entraîner à cinq heures du matin, il rentrait chez lui, faisait le petit-déjeuner à ses enfants, les emmenait à l’école, il revenait chez lui, faisait une sieste, repartait bosser avec l’équipe, il rentrait coucher ses gosses et repartait s’entraîner le soir. C’est abusé. Moi, j’étais blessé ? C’est mort, je vais faire pareil, explique Harit. J’ai tout décortiqué de sa vie, j’ai regardé toutes les vidéos sur YouTube, les reportages, j’ai vu qu’il s’était fait une grosse blessure au tendon d’Achille, etc. Je me suis dit : “Tu es malade… ça va être moi le Kobe Bryant de l’OM !” »

Avec des trophées à la clé ?

Fabio Grosso écarte Rayan Cherki du groupe de Lyon pour l'Olympico