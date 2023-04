Amel Majri : « Ma fille est la mascotte de l'équipe »

Le groupe vit bien.

Figurant dans la première liste d’Hervé Renard, Amel Majri (30 ans) a apporté le 27e élément de cette équipe en la personne de sa fille, Maryam. Amenée avec elle au rassemblement, celle qui évolue au poste de milieu de terrain évoque dans le journal L’Équipe le fait d’avoir son enfant à ses côtés : « Ce n’est que de la découverte, avoue la Lyonnaise. […] La nounou m’accompagne, et ça me permet de rester focalisée sur le foot. Et même psychologiquement, n’être concernée que par ce à quoi j’aspire : jouer au foot et être performante. […] Dès que j’ai fini mes occupations, je retourne dans la chambre. J’ai tous ces moments-là avec ma fille. Cela ne me change pas de mes habitudes en club. On a juste déplacé l’environnement. […] C’est la mascotte, comme en club. Mardi, pendant les soins, ils me l’ont réclamée. […] Je n’aurais pas pu ne pas l’emmener, j’avais besoin de l’avoir à proximité. Le fait qu’elle soit là me rassure. […] Oui le coach (Hervé Renard) m’a rassurée », dit-elle lorsqu’il lui est demandé si sa fille sera du voyage au Mondial en cas de sélection.

Majri a aussi dévoilé son ressenti sur l’arrivée du nouveau sélectionneur et ses ambitions avec la France : « On sent que dans son discours, il veut qu’on soit pleinement investies, note la joueuse aux 66 sélections. […] Aujourd’hui, c’est un renouveau, on est curieux de savoir comment ça va se passer. Personnellement, cela faisait un an et demi que je n’avais pas mis les pieds ici, j’étais un peu à distance de ce qui se passait. J’étais très loin, mais en même temps très près, car j’ai des coéquipières à l’OL qui m’en parlaient. » Elle s’accorde à dire que ce groupe a dorénavant plus de responsabilités à la suite des récents événements liés au départ de Corinne Diacre : « Quand tu réclames du changement et que tu l’obtiens, on attend de toi que tu excelles. Parce qu’à la moindre erreur, on ne te loupera pas. Mais honnêtement, on a tout à gagner. On n’a rien gagné par le passé. Si ça peut nous aider à aller dans le dernier carré et glaner une médaille, on prend. »

Rendez-vous ce vendredi soir à 21h10, pour la première sortie de ces Bleues version Renard.

