Alexsandro prolonge au LOSC

Un joueur en nord.

Moins éblouissant offensivement cette saison, le LOSC de Paulo Fonseca pointe tout de même à la cinquième place de Ligue 1, tout proche du trio composé de Nice, Brest et Monaco. Un classement permis notamment par la solidité défensive, puisque Lille a le deuxième meilleur bilan de l’exercice, à égalité avec le Paris Saint-Germain, et Alexsandro n’y est pas étranger. Avec 16 matchs de championnat au compteur, le défenseur central est une valeur sûre du onze nordiste cette saison et un superbe complément au jeune Leny Yoro.

Pour toutes ces raisons, le LOSC a décidé de prolonger le Brésilien de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2028. « Il démontre cette saison tout son potentiel. Il a encore une marge de progression importante », s’est félicité Olivier Létang dans un communiqué publié par le club.

Samuel Umtiti risque de continuer de cirer le banc.

Lille domine tranquillement Lorient et se rapproche du podium