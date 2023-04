Aleksander Čeferin veut un plafond salarial « le plus rapidement possible »

Le retour du même budget pour tous.

Face à une croissance des budgets de certains clubs européens, l’équilibre de la concurrence inquiète le président de l’UEFA Aleksander Čeferin qui souhaite mettre en place un plafond salarial en réponse à cette situation : « Il ne s’agit pas des propriétaires, mais de la valeur de la compétition, car si cinq clubs gagnent toujours, cela n’a plus de sens », a-t-il estimé dans le podcast Men in Blazers. Le Slovène confie par ailleurs avoir échangé avec des conseillers de la commission européenne avec qui il essaye « de faire avancer les choses », mais souhaite surtout que l’ensemble des ligues suivent ce processus : « Cela doit être un accord collectif entre chaque ligue et l’UEFA, car si nous le faisons et que les autres ligues ne le font pas, cela n’a pas de sens. »

« J’espère que le plafond salarial sera mis en place le plus rapidement possible. Pour l’instant, nous avons la nouvelle règle après 2024, selon laquelle vous pouvez dépenser jusqu’à 70 % de vos revenus pour les salaires et les transferts. Mais ce n’est pas suffisant, car si vos recettes s’élèvent à 5 milliards, 70 %, c’est beaucoup », a poursuivi le dirigeant. En effet, l’UEFA avait mis en place, en avril 2022, une règle limitant les dépenses des clubs dans les salaires de joueurs et entraîneurs, les indemnités de transfert et les commissions d’agent à 90% de leurs revenus en 2023-2024, puis 80% et donc enfin 70% à partir de la saison 2025-2026.

Après la délocalisation, l’uniformisation.

