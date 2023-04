La finale de la Ligue des champions pourrait s’exporter hors d’Europe en 2026

L’UEFA veut aussi vivre son rêve américain.

Aleksander Čeferin s’est exprimé ce mardi dans le podcast Men in Blazers, n’excluant pas une future délocalisation de la finale de la Ligue des champions de l’autre côté de l’Atlantique. Le président de l’UEFA a vaguement évoqué cela pour l’édition 2025-2026. « C’est possible, laisse planer le Slovène. Nous avons commencé à en discuter, mais cette année, c’est à Istanbul, en 2024 à Londres, en 2025 à Munich. Et après on verra. C’est possible, c’est possible. » Cela s’inscrirait dans un processus de développement du football aux États-Unis qui comporte déjà la coorganisation de la Coupe du monde 2026 avec le Canada et le Mexique.

Can you imagine a world in which the Champions League is played in the United States of America? 🇺🇸

UEFA President Aleksander Čeferin joined Rog to talk about the future of the Champions League, Super League, and his analysis of the surge in football fandom in the USA.

— Men in Blazers (@MenInBlazers) April 25, 2023