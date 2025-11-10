S’abonner au mag
Pourquoi Google n’affiche plus les résultats en live des matchs féminins

Hors-jeu numérique.

Ce dimanche, le compte Instagram Fifty1 a révélé dans une publication que la nouvelle mise à jour de Google empêchait tout bonnement l’affichage des scores en direct des matchs féminins. Impossible donc de visualiser les détails habituels avant le coup de sifflet final : score, buteuses, cartons, etc.

Cette anomalie – qui était pourtant passée inaperçue – dure depuis plusieurs semaines. « Google ne répertorie plus les matchs, les compositions d’équipes et les scores féminins. Nous devons agir pour remédier à ce problème », se plaignait déjà une internaute le 25 octobre sur Facebook.

La WSL et la Liga F sont concernées

Ce changement concerne des ligues telles que la WSL et la Liga F, tandis que les matchs masculins continuent d’afficher les mises à jour en direct, comme d’habitude. Pour l’heure, Google n’a pas donné d’explication pour ce changement. Selon Fifty1, il pourrait s’agir d’un problème de « flux de données ou de licence ».

Voilà qui soulève à nouveau des questions sur la couverture et la visibilité en ligne des matchs féminins.

