Adil Rami encore débouté par la justice sur son licenciement à l’OM

Toujours pas les cartes en main pour Rami

Près de six ans après avoir été licencié par l’Olympique de Marseille, Adil Rami ne lâche pas le morceau. En janvier 2022, le défenseur à la retraite avait déjà saisi le conseil des prud’hommes, qui avait estimé que la rupture de contrat était justifiée. Un peu plus de deux ans plus tard, c’est au tour de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de débouter l’ancien international français dans cette affaire. La cour a estimé, selon les informations de L’Équipe, que Rami avait commis « de graves manquements sur le plan médical, sportif et médiatique » et a refusé qu’il touche 238 000 euros, correspondant à la garantie de rémunération annuelle, ce qui avait pourtant été accepté lors de la première décision. Pire encore, c’est même l’ancien défenseur qui doit désormais verser 3 000 euros à l’OM…

Plusieurs faits lui sont reprochés

Toujours selon le quotidien, les juges ont retenu trois éléments à charge contre l’ancien Marseillais. Dans un premier temps, sa fameuse présence à l’émission Fort Boyard, où il avait pris part à des activités « de nature à aggraver sa blessure » au pied subie quelques jours plus tôt. Second élément : Rami avait séché le dernier match de la saison 2018-2019 et s’était affiché publiquement à un gala de mode à Monaco. « Il s’agissait du dernier match de la saison, ce qui en faisait un moment important pour l’équipe justifiant la réunion complète du collectif des joueurs », ont estimé les juges sur ce point. Enfin, le champion du monde 2018 avait posté une story Instagram dans laquelle on pouvait voir « l’image d’un chien urinant sur un sondage qui lui était défavorable publié par le site internet Le Phocéen », ce qui constitue une violation de la clause contractuelle imposant aux joueurs « de communiquer sur les réseaux sociaux de manière mesurée et courtoise afin de ne pas porter préjudice au club ». Rami peut désormais se pourvoir en cassation.

Voilà donc où va passer son prochain revenu mensuel de Twitch !

