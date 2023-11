Adi Hütter : « Je n’ai pas vu une grande différence entre le PSG et nous »

Une défaite trop lourde au vu du match ?

Largement battu avec Monaco sur la pelouse du Parc des Princes, Adi Hütetr n’a pas accablé ses joueurs en conférence de presse. « Je veux complimenter mes joueurs, mon équipe n’a jamais jamais lâché, on a eu des moments où on aurait pu en marquer un troisième », a souligné le technicien monégasque. « Je crois que sur les sept buts, il y a cinq erreurs. C’est facile d’analyser ce match, on a concédé des buts par notre faute. Quand tu veux être parmi les trois meilleurs clubs de Ligue 1, il ne faudra pas faire d’erreurs de la sorte. Il y a quatre buts qui sont pour nous. »

Des fautes défensives qui ont plombé une ASM qu’Hütter a vu plutôt convaincante dans le jeu. « A 2-1, nous avons une grosse occasion avec Takumi Minamino et en seconde mi-temps, Paris a trois tirs cadrés et trois buts, a-t-il déroulé. Le résultat est une lourde défaite, mais la performance… J’ai peut-être tort, mais je n’ai pas vu une grande différence entre le PSG et nous. Nous devons apprendre de ce match et je crois que nous allons trouver beaucoup de bonnes choses dans ce que nous avons fait. »

Vous avez dit défaite encourageante ?

Les notes de PSG-Monaco