Aaron Ramsdale se livre sur le torrent d’insultes reçu lors de son arrivée à Arsenal

Nom : Ramsdale. Prénom : Aaron. Profession : fermer des bouches.

Dans un long texte rédigé pour The Player’s Tribune, Aaron Ramsdale met directement les pieds dans le plat : « Ces articles sont censés commencer par une bonne histoire, n’est-ce pas ? Quelque chose de drôle, peut-être. » À première vue, sa biographie devrait être joyeuse puisqu’après des débuts professionnels en demi-teinte, marqués par deux relégations avec Chesterfield et Sheffield, il se retrouve titulaire dans les buts d’Arsenal et représente le renouveau des Gunners. Pourtant, le gardien britannique raconte avoir véritablement souffert de son transfert à Londres. « Quand l’information est sortie, la seule chose dont je me rappelle, c’est que le monde entier me disait que j’étais une énorme merde », raconte-t-il.

Entre des anecdotes sans tabou sur la fausse couche de sa femme ou l’homosexualité de son frère, Aaron Ramsdale se livre à cœur ouvert sur les nombreuses critiques qu’il a subies. « Après un entraînement (avec Sheffield United), j’ai ouvert Twitter, j’ai vu que l’information de mon transfert avait fuité et je me faisais complètement défoncer », se souvient-il, regrettant notamment les remarques acerbes de ses idoles de jeunesse, aujourd’hui présentes dans les médias.

Aujourd’hui, ses détracteurs se font beaucoup plus rares et c’est tant mieux.

