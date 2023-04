2ème édition du Vert Foot Day, notre tournoi de sixte bien amateur

Le Vrai Foot Day, journée et média hommage au foot amateur de So Foot, est heureux de vous annoncer la deuxième édition (après une 1ère réussie dans l’Allier) de son tournoi de sixte : le « Vert Foot Day », avec 12 équipes masculines et 8 équipes féminines de 9-10 participants/tes.

Cette deuxième édition se déroulera le week-end du 17-18 juin 2023 (match de poules le samedi et phase finale le dimanche) sur les deux terrains champêtres avec une herbe bien grasse du stade du Cormier de la Jeanne d’Arc de Peillac dans le Morbihan (56 220). Pour trouver, rien de plus simple, vous rentrez « rue du Stade » dans le GPS.

Pour se loger, des emplacements pour planter des tentes sont prévus sur place. Sinon on vous communiquera la liste de tous les hôtels, gîtes et campings autour. Sinon, il suffit de taper « Peillac » sur Airbnb.

Outre de la bonne herbe bien grasse pour mettre en avant vos qualités sur les deux jours de tournoi, on a prévu de festoyer à souhait grâce aux talents de super organisateur du collectif local Buvette San Siro qui planifie plein d’animations (pétanque, molkky, ventriglisse, palet breton, crossbar challenge, tournoi de beach soccer et quelques surprises) et une beach party le samedi soir avec rien de moins beau qu’un canon à mousse et un DJ sur des palettes.

Alors n’attendez plus les places sont limitées, remplissez ce formulaire de pré-inscription ici. Attention : notez qu’on priorisera les équipes masculines venant avec une équipe féminine !

