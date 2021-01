Leipzig domine Stuttgart et prend les rênes

20

VfB Stuttgart (4-2-3-1) : Kobel - Stenzel (75e, Mavropános), Anton, Kempf, Sosa - Mangala, Endo - Wamangituka, Castro (75e, Förster), González - Kalajdžić ( 58e, Coulibaly). Entraîneur : Pellegrino Matarazzo.



Leipzig (3-4-2-1) : Gulácsi - Orban, Upamecano, Halstenberg - Adams (75e, Klostermann), Kampl (66e, Poulsen), Sabitzer, Angeliño - Olmo, Haidara - Forsberg (73e, Sørloth). Entraîneur : Julian Nagelsmann.

Deux équipes joueuses et une première place à aller chercher pour Leipzig : les ingrédients étaient réunis pour une jolie bataille contre Stuttgart ce samedi soir. Plus consistants et plus habiles ballon au pied, lesrepartent des contrées souabes avec le magot et ce trône de leader provisoire.Trois minutes à peine et Angeliño donne déjà le ton, avec sa volée de contorsionniste au-dessus de la hanche qui aurait pu fouetter les filets de Kobel si le portier du VfB ne s'était pas envolé. Vingt minutes plus tard, le Kraken suisse déploie à nouveau ses tentacules, et de quelle manière : sur un penalty tiré fort et à mi-hauteur par Forsberg, c'est avec le bout du crampon que le géant détourne la tentative sur sa barre. Ses partenaires, néanmoins, peinent à se mettre à son niveau : hormis dix très belles minutes jusqu'au milieu de la première période, Stuttgart semble trop subir le cours des événements. Il faut dire que les vagues saxonnes ne cessent de déferler vers l'avant, Forsberg (28) et Sabitzer (43) passant à deux doigts d'accoster.La pause est synonyme de rideau pour les hommes de Pellegrino Matarazzo, l'ancien adjoint de Julian Nagelsmann à Hoffenheim et impuissant face à la maîtrise tactique de son ancien boss. Haidara se foire deux fois en face-à-face (47, 80) et Kobel ventouse une nouvelle tête de Sørloth (89), mais le portier avait dû plier sur une reprise d'Olmo à bout portant au second poteau, après un centre d'Angeliño. Le VfB aurait cependant pu décrocher un match nul inespéré si Gulácsi n'avait pas sorti son unique arrêt du match au bon moment (85).En attendant la réplique du Bayern contre Mayence, Leipzig n'aurait pu rêver d'un meilleur début d'année 2021.