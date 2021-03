Brest expédie Dijon

Revoilà Benzia

Il faut de l'imagination pour croire que Dijon jouera encore en Ligue 1 la saison prochaine, et la lourde et logique défaite ramenée de Brest ce mercredi accentue un peu plus le phénomène. Ce soir, les Bourguignons sont plus que jamais derniers de Ligue 1 avec 15 points, à dix longueurs du barragiste Nîmes.Pas le temps pour les politesses, la Team Pirates entame la partie toutes voiles dehors. Honorat prend de vitesse Ngonda pour battre Racioppi de prèset Mounié s'élève au-dessus de la mêlée pour doubler la mise sur corner avant la demi-heure de jeu. Roger Assalé entretient la flamme en profitant d'une déviation maladroite de Chardonnet pour ouvrir son compteur en Ligue 1. Mais la bande de David Linarès est déjà roussie et subit un nouvel abordage. Buteur sensationnel à l'aller, Irvin "Air" Cardona, mis sur orbite par un délice de passe à l'aveugle de Jean Lucas, remet ça en flirtant avec l'équerre de Racioppi. À la mi-temps, l'affaire est déjà classée.Dijon fait finalement illusion avec du cœur, sûrement poussé par un Linarès qui se voit bien jouer un vilain tour à Dall'Oglio, son ancien maestro. Les coéquipiers d'Ecuele Manga se démènent, mais l'élan bourguignon se perd bien vite, sans avoir vraiment fait frissonner un Larsonneur de retour à son meilleur niveau. Et ce n'est pas le retour de Yassine Benzia, près d'un an après son accident de buggy , qui y changera grand-chose.Cela fait douze matchs sans victoire et neuf défaites de suite toutes compétitions confondues pour les Dijonnais, plus que jamais au bord du gouffre.La Linahess.Larsonneur - Perraud, Brassier, Chardonnet, Faussurier (Pierre-Gabriel, 81) - Charbonnier (Belkebla, 74), Lasne, Jean Lucas, Honorat (Le Douaron, 80) - Mounié, Cardona (Faivre, 74Olivier Dall'OglioRacioppi - Ngonda, Coulibaly, Ecuele Manga, Chafik - Celina, Lautoa (Benzia, 83), Ndong - Sammaritano (Dina Edimbe, 78), Baldé, Assalé (Konaté, 78David Linarès